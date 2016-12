STATISTIKA | Koduse korvpalli meistriliiga parim mees on seni olnud Thomas van der Mars

Thomas van der Mars (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Koduses Alexela korvpalli meistriliigas on meeskondadel tänavust hooaega mängitud umbes kümne kohtumise jagu ning jõuluajal on sobiv hetk heita pilk statistikaedetabelitesse.

Resultatiivsustabelis on neli meest suutnud koguda keskmiselt üle 19 punkti ühes mängus, kui juhib Rakvere Tarva leegionär Justin Baker (19,9 silma), teist-kolmandat kohta jagavad AVIS Rapla keskmängija Thomas van der Mars (19,5) ja TTÜ ääremängija Joonas Järveläinen (19,5) ning neljandal real on vigastuste tõttu vaid kolm kohtumist kaasa teinud G4S Noorteliiga pallur Taavi Jurkatamm (19,0). Eestlastest leiame esikümnest veel kuuendal kohal paikneva TTÜ tagamehe Sten Olmre (17,3) ning Tartu Ülikooli tsentri Janar Taltsi (14,7).

Lauapallide arvestuses on ülivõimas liider Van der Mars (14,5 lauapalli), kellele järgnevad Järveläinen (9,4), Tartu Ülikooli leegionär Venky Jois (9,3) ning Jurkatamm (9,0). Eestlastest on esikümnes veel G4S Noorteliiga suur äär Madis Soodla (8,0), Kalev/Cramo äär Erik Keedus (7,3) ning Tartu Ülikooli ääremängija Janari Jõesaar (6,3).

Van der Mars (1,06) on kindel liider ka kasulikkuse teguri edetabelis, kus tal on ainsana seni kogutud näitaja üle ühe. Hollandlase kandadel on Järveläinen (0,94), Talts (0,89), Keedus (0,85) ning Jois (0,84).

Vaheltlõigete arvestuses juhib Jurkatamm (2,7), kellele järgnevad Olmre (2,3), Pärnu Sadama mängujuht Norman Käbin (1,9), AVIS Rapla tagamängija Sven Kaldre (1,9) ning Rakvere Tarva mängujuht Siim-Markus Post (1,7).

Ka blokkide arvestuses troonib väheste mängude tõttu Jurkatamm (1,33), kellele järgnevad Van der Mars (1,1), Järveläinen (0,9), TLÜ/Kalevi äär Kaido Saks (0,8) ning Kalev/Cramo tsenter Mickell Gladness (0,8).

Pallikaotuste edetabelis on liider samuti kolm mängu kirja saanud Tartu Ülikooli noor mängujuht Kerr Kriisa (3,7). Järgnevad Madis Soodla (3,4), AVIS Rapla tagamees Domen Bratož (3,3) ning veel kaks G4S Noorteliiga mängumeest Karl-Robin Jürjens (3,3) ja Carlos Jürgens (3,1).

Kõige rohkem isiklikke vigu on keskmiselt kogunud TTÜ KK tagamees Sander Saare (3,7), G4S Noorteliiga tagamängija Eric Schmalz (3,6) on selles pingereas teisel ja Järveläinen (3,6) kolmandal kohal.

Tehtud on kõige rohkem vigu aga Madis Soodla (6,4) vastu ning teravad on selles kategoorias olnud ka Bratož (6,3), Van der Mars (5,4), Pärnu Sadama leedulasest täiendus Vaidotas Volkus (4,8) ja BC Valga-Valka/Maks&mooritsa lätlane Ivars Zvigurs (4,6).

Enim minuteid on keskmiselt kogunenud Taavi Jurkatammi (34,2) nime taha, kes nagu varem öeldud on mänginud kaasa vaid kolmes kohtumises. Justin Baker (33,8), Sten Olmre (33,8), TTÜ KK snaipri Kiur Akenpärgi (32,8) ning Valgast TLÜ/Kalevisse üle läinud Kristo Saage (32,5) pole samuti mängudes eriti palju puhkeaega saanud.

Tehniliste vigade arvestuses on teistel selgelt eest ära rebinud Järveläinen, kellel on kogunenud neid juba neli. Ainsana on veel rohkem kui ühe tehnilise vea saanud Valga lätlasest tagamees Sandis Silavs.

Viskeprotsentide edetabelis on kaheste arvestuses seni täpseim olnud Janar Talts (74%), kolmestes Martin Dorbek (58%) ja huvitava faktina Valga tsenter Viljar Veski (54%) ning vabavisetes Reinar Hallik (95%).