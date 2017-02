Legendaarne Magic Johnson naaseb tööle Los Angeles Lakersisse

Earvin "Magic" Johnson (Foto: AFP/Scanpix)

"Me oleme väga elevil ja meelitatud, et saame Magicu kogemused ja võimed klubi juurde liita. Ma ootan väga temaga koos töötamist," avaldas Lakersi tegevjuht Jeanie Buss klubi ametlikus pressiteates.

"Kõik teavad mul armastust Lakersi vastu. Aastate jooksul olen kaalunud ka teise võimalusi korvpallis karjääri jätkata, kuid Lakers oli, on ja jääb minu esimeseks ja ainsaks valikuks. Teen kõik, mis on minu võimuses, et Lakers tõuseks taas nende õigele positsioonile NBA eliittiimide hulka," kommenteeris Johnson ise.

Johnsoni töökohustuste hulka hakkavad kuuluma muuhulgas klubi omanike nõustamine nii ärilise poole kui ka personaliküsimuste osas, treeneritega suhtlemine, mängijate abistamine ja hindamine ning klubi tulevikuvajaduste kaardistamine.

57-aastane Johnson mängis Los Angeles Lakersi särgis aastatel 1979-91 ning hiljem veel ka aastal 1996. Mehe arvele jäi viis NBA meistritiitlit ning arvukalt erinevaid individuaalseid auhindu.