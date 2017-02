Nurgeri koduülikool läheb põhihooaja viimasele mängule vastu võimsa seeria toel

Rauno Nurger ja Wichita State (Foto: AFP/Scanpix)

Nurger käis väljakul kaheksaks minutiks ning tabas selle aja jooksul ühe viske neljast. Samuti jäi tema kontole üks lauapall. Wichita State'i resultatiivseim oli 18 punkti visanud Shaquille Morris, Markis McDuffie, Conner Frankampi ja Rashard Kelly arvele jäi 13 silma.

Wichita State tabas kohtumise jooksul 13 kaugviset, millega ületati ühtlasi 2010/11 hooaja meeskonna käes püsinud hooaja jooksul tabatud kolmepunktivisete rekord (260).

Nurgeri koduülikool on nüüd võitnud 11 järjestikust kohtumist, kokku on neil nelja kaotuse kõrval 26 võitu, Missouri Valley konverentsis on Wichita State'il 16 võidu kõrval üks kaotus. Põhihooaja lõpetavad Nurger ja Wichita State laupäeval Missouri State'i vastu.