VIDEO | Türklasest NBA staar lõi vihaga oma käeluu katki ja jääb kaheks kuuks eemale

24-aastane ja 211 cm pikkune tsenter polnud avapoolajal oma esitusega rahul ning vahetuspingile minnes lõi käega tooli, mis õnnetul kombel ta kätt vigastas. Arstid tuvastasid hiljem türklasel katkise käeluu ning juba reedel käis ta operatsioonil, kus luuotsad kokku fikseeriti.

Kuuendat hooaega NBA-s palliv Kanter on tänavu kirja saanud 12 kaksikduublit ning kogunud keskmiselt 21,6 minutiga 14,4 punkti, 6,7 lauapalli ja 1 korvisöödu.

Esialgse info kohaselt vaatavad arstid Kanteri käe uuesti üle kuu aja pärast ning siis pannakse paika ka täpsem graafik, millal mees platsile naasta saab, kuid varasemalt on sarnased vigastused tähendanud korvpalluritele umbes kahe kuu pikkust pausi.

Kanter is done for the evening with a wrist injury. He did it punching a chair earlier in the game. Take a look. pic.twitter.com/nWrs5h8c1t