Meistriliiga mängus kohtusid isa ja poeg - vastamisi asusid Valmo ja Kerr Kriisa

Homme kell 16.00 algavas Tartu Ülikooli ning Valga-Valka/Maks&Mooritsa vahelises Eesti korvpallimeistrivõistluste kohtumises on sündimas ajalugu, sest esimest hooaega tartlaste esindusmeeskonnas mängiv 16-aastane Kerr Kriisa on erinevalt kahest eelmisest mängust seekord üles antud. Valga poolelt on seda ka tema isa Valmo Kriisa.