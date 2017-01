Raplas mänginud Domagoj Bubalo naaseb Eestisse

Domagoj Bubalo (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Neljapäeva õhtul saabub Pärnu Sadama korvpallimeeskonna juurde horvaat Domagoj Bubalo, kes Eesti korvpallisõbrale on seni tuntud AVIS Rapla rivistusest.

Ametlikult jääb Bubalo endiselt oma senise klubi Šiauliai mängijaks, aga vastavalt kokkuleppele aitab edaspidi Pärnut, kirjutab Korvpalliklubi Pärnu oma Facebooki leheküljel.

Bubalo on kõikides vanuseklassides kuulunud Horvaatia noortekoondisesse ning mänginud Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni turniiridel. Šiauliaiga tuli ta mullu Balti liiga võitjaks.

Pärnu Facebooki lehekülje sõnul võtab 25-aastane ja 212 cm pikk mängumees seda käiku küll sammuna tagasi, aga saab näidata seda, mis Leedus näitamata jäi. Pärnu mängijaid ja linna ta juba teab ning on eriti õnnelik, et siia tulla saab. Peatreener Heiko Rannulast rääkis mees vaid head, meenutades, et meeskonnal oli alati taktika paigas - Pärnu vastu oli raske mängida..

Eesmärgiks on mehel näidata, et tema abiga on Pärnu Sadama meeskond suuteline võitma kõiki. Esimest korda platsile peaks Bubalo tulema juba laupäeval Valga-Valka vastu.