Tähtede mängu treenerid Kuusmaa ja Kullamäe valisid algkoosseisud

Korvpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kuusmaa ja Kullamäe valisid endale algviisikud kümne mängija hulgast, kes valiti välja 1. detsembrist 10. jaanuarini toimunud veebihääletusel, määrates esmalt valimisjärjekorra lustaka poksikinnastes viskevõistluse põhjal, mille võitis Kuusmaa.

Kuusmaa valikuteks meeskonda osutusid Thomas van der Mars (AVIS Rapla), Demonte Harper (BC Kalev/Cramo), Janari Jõesaar (Tartu Ülikool), Karl-Johan Lips (AVIS Rapla) ja Martin Paasoja (AVIS Rapla). Kullamäe tiimi algviisikus jooksevad 16. veebruaril väljakule Cedric Simmons (BC Kalev/Cramo), Janar Talts (Tartu Ülikool), Domen Bratož (AVIS Rapla), Rain Veideman (BC Kalev/Cramo) ja Indrek Kajupank (AVIS Rapla).

Ülejäänud meeskondade koosseisud valivad Kuusmaa ja Kullamäe kõikide meistriliiga mängijate seast juba vabal valikul, need avalikustatakse kuu jooksul. Küll avaldasid legendaarsed mängijad-treenerid tänasel üritusel oma korvpallifännidest ja näitlejatest abitreenerid Tähtede mängul - Kullamäele sekundeerib 16. veebruaril Henrik Kalmet, Kuusmaale Hendrik Toompere juunior.

Eelmine Tähtede mäng toimus 2011. aasta märtsikuus ning hoolimata korralikust publikuhuvist (1100 pealtvaatajat) järgnevail aastal seda enam ei toimunud.

"Peamine põhjus oli see, et kindlasti oli hooaja sees klubidel liiga palju mänge eri liigades ning küllap oli ka Tähtede mängu formaat sellisel kujul väsinud,“ selgitas EKL-i peasekretär Keio Kuhi.

"Kuid täna näib publik janunevat just hea korvpallimeelelahutuse järele ning ametlikud liigamängud ei suuda ainuüksi seda tühimikku täita. Kalev 25 õnnestumine tõestas, et praegused korraldajad on õigel teel. Veel rõhutan, et Tähtede mängu piletitulust läheb üsna suur osa ka noortekorvpalli arenguks. Seega kutsun üles kohal olema!"

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele show-mängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid kossu-show'le on müügil Piletilevis.