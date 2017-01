Andres Sõber Tarva probleemidest: selline on seis ja varsti on nii kogu Eesti korvpallis

Laupäeval sai Tarvas võõrsil koguni 46-punktilise kaotuse Taru Ülikoolilt ning selles kohtumises istus peatreener Andres Sõber pingil ning lasi peatreenerikohuseid täita abitreener Madis Putkol.

"Praeguse seisuga on otsustatud nii, et Madis (Putko) ja Justin Baker on rohkem selle asja juures ja panevad treeningutel neid rõhuasetusi. Ma vaatan veidi kõrvalt ja katsun oma nõu ja jõuga abiks," rääkis meeskonna peatreener Andres Sõber laupäeval Vikerraadiole pärast suurt kaotust. "Madis on noor ja andekas treener, kes täna sai 5. astme tunnistuse kätte ja minu meelest pidas väga kenasti oma asjadest kinni."

Sõbra sõnul on Tarva meeskonna rahaline seis olnud probleemne viimased 1,5 aastat: "Esiteks on see, et meeste palgad on läinud maksu alla. Vanasti olid stipendiumid, nüüd tulid maksud otsa. Põhisponsor, kes meil oli, võttis sel hooajal päris kõvasti raha ära. Mis põhjustel, raske öelda. Läksime hooaega sisse lootuses, et saame uusi juurde. Kuna ei saanud, siis jäid summad veel väiksemaks ja maksuameti nõuded tulid ka juurde. Oli küllaltki keeruline seda meeskonda komplekteerida."

"Selline on hetkeseis ja ma usun, et see pikapeale Eesti korvpallis ka nii läheb, et meil ei ole võimalik enam palgata kuni üheksat leegionäri. Mul on tähtis see, et noored mehed saaksid mängida. Siin on ka selliseid, kes oma hasardiga jõuavad väga kaugele," arvas Sõber.

Tarva juhtmängija Timo Eichfuss lahkus sel nädalal BC Kalev/Cramo ridadesse ning Sõbra sõnul toimus see üleminek rahumeelselt: "Sügisel polnud teda Tartule vaja, Cramost rääkimata. Mina pakkusin talle variandi, et tule ja üritame su jala korda saada. Eks ta kiibitses juba pikka aega neid kohti, kuhu ta saaks siit minna. Sellist värki ei olnud, et ära jooksmine... see oli kokku lepitud ning võlgu me talle ei jäänud."

Sõbra sõnul mängitakse edasi noorte meestega ning kedagi juurde plaanis tuua ei ole: "Eks elu näitab, kellest mängumees tuleb."