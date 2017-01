VIDEO | Seitse kaugviset tabanud Westbrook tegi hooaja 17. kolmikduubli

Russell Westbrook (Foto: AFP/Scanpix)

35 minutit mänginud Westbrook viskas 32 punkti, võttis 17 lauapalli ning jagas 11 resultatiivset söötu. Thunderi staar jõudis hooaja 17. kolmikduublini kõigest 27 minutiga.

Viimases neljas mängus on Westbrook teele saatnud koguni 49 kaugviset, millest on korvirõnga läbinud 19. Hoogu sattus tagamängija Rocketsi vastu, kui tabas kaheksa kolmepunktiviset, laupäevases kohtumises Nuggetsi vastu läbisid korvirõnga seitse kaugviset.

„Ma usaldan teda täielikult, sest ta tahab tohutult võita,“ sõnas Thunderi peatreener Billy Donovan Westbrooki kohta. „Kui ta satub hoogu, nii, nagu ta tegi Rocketsi ja nüüd Nuggetsi vastu, tahan, et ta oma kätt prooviks ja peale viskaks. Ma ei arva, et selles on midagi halba. Ta on mängija, kellele sa tahad palju vabadust.“

Boston Celtics oli New Orleans Pelicansist üle 117:108 ning pikendas võiduseeria nelja mänguni. Isaiah Thomas panustas Bostoni võidumängu 38 punktiga, Anthony Davis viskas New Orleansi kasuks 36 silma ja võttis 15 lauapalli.

Reedel võiduga Milwaukee Bucksi üle kuuemängulise kaotusteseeria lõpetanud New York Knicks pidi laupäeval taas vastasmeeskonna paremust tunnistama, seekord jäädi skooriga 109:123 alla Indiana Pacersile. Jeff Teague ja Paul George viskasid Indiana kasuks 19 punkti, New Yorki resultatiivseimad olid 17 punkti visanud Carmelo Anthony ja Brandon Jennings.

Tulemused:

Indiana Pacers - New York Knicks 123:109

Boston Celtics - New Orleans Pelicans 117:108

Chicago Bulls - Toronto Raptors 123:118

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 92:94

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 121:106

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 82:97

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets 102:85