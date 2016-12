VIDEOD | Westbrooki 42 punkti olid Pelicansile liiast, mängujuht Harden hiilgas taas

Russell Westbrook (Foto: USA Today Sports)

Kolmapäevases võidumängus jäi Thunderi staari Russell Westbrooki kolmikduublist lahutama kolm resultatiivset söötu. 42 punkti visanud ning kümme lauapalli võtnud Westbrook on nüüd visanud vähemalt 20 punkti 11 järjestikuses mängus. Pelicansi resultatiivseim oli 34 punkti visanud ja 15 lauapalli noppinud Anthony Davis.

Houston Rockets oli koduväljakul 125:111 üle Phoenix Sunsist, järjekordse hea esituse tegi James Harden, kes viskas 27 punkti ning andis 14 resultatiivset söötu. Eric Gordon toetas Hardenit 24 punktiga, kolmikduublile oli lähedal Patrick Beverley, kes viskas 18 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis sama palju korvisööte. Harden jätkab NBA söödutabeli liidrina – keskmiselt on Rocketsi mängujuht andnud 11,7 resultatiivset söötu mängu kohta.

Idakonverentsi liidrina jätkab Cleveland Cavaliers, kes oli 113:102 üle Milwaukee Bucksist. Kyrie Irving ja Lebron James viskasid kahe peale 60 punkti (Irving 31 ning James 29), lisaks andis Irving 13 resultatiivset söötu ja James noppis üheksa lauapalli. Lisaks vigastatud Kevin Love’ile istus pöidlavigastusega pingil ka J.R. Smith.

Cavaliersil on idakonverentsi parimana 21 võitu ja kuus kaotust, Toronto Raptors on kogunud 20 võitu ja kaheksa kaotust. Läänekonverentsis on liidriks Golden State Warriors (25-4), kellele järgnevad San Antonio Spurs (23-5) ning Houston Rockets (22-8). Thunder on 17 võidu ja 12 kaotusega seitsmendal kohal.