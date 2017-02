NBA suurtehing: DeMarcus Cousins vahetab klubi

DeMarcus Cousins (Foto: AFP/Scanpix)

USA meedias laialt levivate teadete kohaselt on tehtud vahetustehing, mille kohaselt liigub Sacramento Kingsi keskmängija DeMarcus Cousins New Orleans Pelicansi ridadesse.

Vahetuse käigus läheb samuti Kingsist Pelicansi ka Iisraeli ääremängija Omri Casspi. Vastupidi liiguvad aga Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway ning tänavuse draft'i esimese ja teise ringi valik.

26-aastane Cousins kuulub NBA hinnatumate mängumeeste hulka. Sel hooajal on ta visanud keskmiselt 27,8 punkti ja haaranud 10,6 lauapalli mängus. Kogu liiga peale on tegemist vastavalt neljanda ja üheteistkümnenda näitajaga.

Cousinsi vahetamisel on loogikat ka Kingsi jaoks, sest mehe leping lõppenuks sel suvel. New Orleans saab moodustada aga võimsa tandemi äär Anthony Davisega, kes on sel hooajal visanud keskmiselt 27,7 punkti ja võtnud 11,9 lauapalli mängus (vastavalt viies ja kuues näitaja liigas).