Kalev/Cramo teenis Ühisliigas teise võidu järjest, Veidemanilt 24 punkti

Rain Veideman (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Juba avaveerandil korraliku edu haaranud Kalev/Cramo suurendas selle teisel veerandajal korraks 18 punktini, aga kolmandal hakkasid vastased tagasi tulema. Suurema osa viimasest veerandist oli kalevlaste edu vähem kui kümme punkti, aga väiksemaks kui viis silma see ka ei kahanenud.

Võitjate parim oli 24 punkti kogunud Rain Veideman. Mark Tollefsen toetas tosina silmaga. Demonte Harperi ja Sten Soku nimele jäi kümme punkti. Hea mängu said kirja ka Mickael Gladness (kaheksa punkti, kaheksa lauapalli) ja Erik Keedus (seitse punkti, seitse lauapalli, kuus resultatiivset söötu).

Astana resultatiivseimad olid 21 punktiga tagamehed Ian Miller ja Robert Lowery.

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak sõnas ETV-le, et neil kõik sujus. "Olime agressiivsed, visked läksid, taktikaliselt sujus... saime suure edu sisse, hea enesetunde kätte ja see oligi edu võti. Ma olen seda juttu rääkinud tihtilugu teistsuguses olukorras, kus vastane on seda teinud meiega. Aga täna oli niipidi."

"Astanad ei ole me varasemalt võitnud - see hooaeg nüüd kahest kaks. Ega siin kerge ei ole. Ma ei imesta üldse, et Astanal aasta-aastasse enamik võite tuleb kodus. Ega ta kerge ei ole - ajavahed ja asjad -, aga see aasta tulime toime."

"Meil on olnud siin satsis potentsiaali küll," jätkas Varrak. "Me ei ole suutnud seda lihtsalt välja mängida. Teine asi siin talvel muutsime natuke oma mängu ka. Ma ei hakka spetsiifiliselt korvpallidetailidesse laskuma, aga natuke oleme muutnud oma mängu rünnakul. Võib-olla see on üks kahe järjestikuse võidu võti."

Kalev/Cramo on nüüd liigas nelja võidu ja 11 kaotusega 11. kohal, tahapoole jäävad Minski Tsmoki (3-11) ja Permi Parma (0-15). Väga kaugel ei ole Astana (6-9), Saraatov (5-9) ja Nižni Novgorod (4-10). Tabelitipu moodustavad Moskva CSKA (13-1), Krasnodari Lokomotiiv-Kuban (12-2), Peterburi Zeniit (11-3) ja Moskva oblasti Himki (11-3).

Võõralt väljakult oli tänane alles selle hooaja teine võit. "Oleme kõigile otsesetele konkurentidele võõrsil kaotanud. Kui tahame play-off'i peale mõelda, siis peame kodus neid kõiki võtma," sõnas Varrak. "See ei ole lihtne ülesanne, aga samas ka mitte võimatu. Vaatame, järgmine nädal juba uus mäng."