FCR Media/Rapla KK alistas haaravas duellis TLÜ kolme punktiga

FCR Media/Rapla korvpallinaiskond (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Avaveerand kujunes korviderohkeks ning kuulus Raplale 22:18. Teisel veerandil sai TLÜ oma kaitse paremini tööle, Rapla rünnakud muutusid ühekülgseks ning TLÜ läks poolajaks juhtima 37:35. Koduvõistkond tabas hästi.



Kolmas veerand kujunes mängus üsnagi otsustavaks. Rapla KK võttis selle ära 17:9. Nüüd olid külalised need, kes suutsid kaitses paremini tegutseda, mitmelgi korral tabasid Rapla naised rünnaku viimastel sekunditel. Ka domineerisid Rapla mängijad lauas, mis oli mõneti üllatav.



Viimasele veerandile läks kodunaiskond TLÜ kaotusseisus 46:52. Esmalt vahe paisus veelgi, kuid peagi jõudis TLÜ tänu MacKay, Üpruse ja Viirmaa (3p) korvidele viigini 56:56. Aga ei enamat. Kaitses pingutasid mõlemad kenasti, kuid ometi lasi TLÜ paaril korral vastasel korvialuses tsoonis ladusalt kombineerida ning need paar korvi said ka saatuslikuks.



Paraku oli TLÜ-l probleeme vigadega (R.Rits langes välja viis minutit enne lõppu) ja vabaviskeid tabasid lõpus Rapla naised, samas kui Eliise Pajumets neljapunktises kaotusseisus viimasel minutil ei tabanud kumbagi karistusviset. Pluss kolm lõpuks FCR Media/Rapla KK-le.



Rapla oli lauas parem 44-29, korvisöödud see-eest TLÜ-le 18-11. Kahepunktivisked TLÜ kasuks 39 vs 36 %, kolmesed TLÜ-le 46 vs 36 %.



TLÜ: Samantha MacKay 22+6 rs, Greeta Üprus 11+4 lp, Trine Kasemägi 11+8 lp, Viive-Kai Rebane 21 min, 4+3+2 (visked 5/2).

Rapla KK: Pirgit Püü 18+5+4, Darja Lipanskaja 13 pt, Francisca Donders 9+10+5, Laina Mesila-Kaarmann 9+5 lp, Ellen-Anett Põldmaa 7+3 lp.



Ühisliiga alumises vahegrupis (kohtadele 5.-11) on FCR Media/Rapla KK-l nüüd liidripositsioonil saldo 12-3, Tallinna Ülikoolil teisena 10-4 ning Riia TTT Juunioridel 10-7.