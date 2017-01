Sacramento Kings plaanib "paha poisi" suvel rahaga üle külvata

DeMarcus Cousins (Foto: AFP/Scanpix)

26-aastane ja 211 cm pikkune Cousins on hetkel NBA üks andekamaid korvialuseid mängijaid ning tema senise kuue hooaja keskmised näitajad on olnud 20,2 punkti, 10,8 lauapalli, 2,7 söötu, 1,4 vaheltlõiget ja 1,2 blokki.

Käimasoleval hooajal on 37 minutiga keskmiselt statistikasse kogunenud 28 punkti, 10,1 lauapalli, 3,9 söötu, 1,4 vaheltlõiget ja 1,4 blokki.

Negatiivse poole pealt on mees aastate jooksul silma paistnud platsiväliste probleemidega ning korduvalt on õhus olnud kuulujutud, et Kings soovib mehe meeskonnast ära vahetada.

Cousinsi praegune leping kestab 2018. aasta suveni ning kui ta uuele tehingule alla kirjutab, siis seob ta ennast klubiga kuni 2023. aasta suveni.