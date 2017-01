Kanguri koduklubi kaotas liigatabeli viimasele

Kristjan Kangur (Foto: LaPresse/Marco Fele/Scanpix)

Kangur mängis 19 minutit ja viskas selle ajaga kolm punkti, võttis kaks lauapalli ja andis kaks korvisöötu. Varese resultatiivseim oli Christian Eyenga 20 punktiga, võitjate parim oli TaShawn Thomas 25 punkti ja kuue lauapalliga.

Varesele oli see neljanda võidu kõrvale kümnendaks kaotuseks, liigatabelis ollakse kaheksa punktiga 14. kohal. Hooaja kolmanda võidu võtnud Vanoli on kuue punktiga viimasel ehk 16. kohal. Tabeliliider on 24 punktiga Milano Emporio Armani.