Pärnu Sadam sai Balti liigas võidulisa, Rakvere Tarvas kaotas suurelt

TTÜ KK - Rakvere Tarvas (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Pärnu klubi võidunumbrid Liepaja/Triobeti vastu olid 93:75. Täpsemat infot selle kohtumise kohta jagame esimesel võimalusel, kui see ka Balti liiga kodulehele üles pannakse.

Tarvas pidi aga 350 pealtvaataja silme all tunnistama Leedu klubi Pasvalyse Pieno zvaigzdesi paremust. Leedulaste poolel tõid üheksast väljakul käinud mehest koguni kaheksa kahekohalise punktisumma. Parim oli 26 punkti, 5 lauapalli ja 4 sööduga endine Tartu Rocki tagamees Evaldas Zabas. Samuti varem Rockis pallinud Egidijus Dimša kogus 15 silma ja 9 lauapalli. Tarva kasuks kogusid Timo Eichfuss ja Oliver Metsalu mõlemad 12 punkti.

Pärnu meeskond on tabelisse A-alagruppi kogunud nüüd 3 võitu ja 8 kaotust ning asub sellega 6. kohal. Liepaja on 4 võidu ja 6 kaotusega koha võrra kõrgemal.

Tarvas on B-grupis võitnud 2 mängu ja kaotanud 8 kohtumist ning see annab samuti 6. positsiooni. Pieno zvaigzdes on 10 võidu ja 1 kaotusega alagrupi liider.