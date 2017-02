17-aastane Luka Doncic on tõusnud NBA klubide huviorbiiti

Luka Doncic (Foto: Real Madrid)

Tänavusel hooajal Euroliigas alles 17-aastasena endale võimsalt nime tegev Sloveenia korvpalli uus supertalent Luka Doncic on oma heade esitustega äratanud ka NBA klubide tähelepanu ning juba käivad tagatubades jutud, et noormees võib 2018. aasta draftis saada valituks esimesena.

Doncic on Hispaania klubis Madridi Real tõusnud kindlalt põhimeeste hulka ning Euroliigas on ta 19 mänguga kogunud keskmiselt 18,5 minutit, 8,5 punkti, 3,8 lauapalli ja 3,6 korvisöötu. Hispaania liigas on ta keskmised näitajad 17 mänguga olnud 19,6 minutit, 8,3 punkti, 3,6 lauapalli ja 3,2 korvisöötu.

Internetilehtede Draftexpress ja The Vertical koosseisu kuuluv Jonathan Givoni avaldas, et paljud NBA meeskonnad on juba käinud Euroopasse oma silmaga vaatama tulla ning paljud meeskonnad plaanivad veel tulla.

Eriti on NBA skautidele muljet avaldanud see, et 201 cm pikkune Doncic on võimeline mängima väljakul kolme positsiooni - mängujuht, viskav tagamees ja väike äär.