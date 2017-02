VIDEO | Warriorsi ääremängija kogus ajaloolise kolmikduubli

Draymond Green (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Greeni arvele kanti kohtumises 12 lauapalli, 10 korvisöötu, 10 vaheltlõiget, 5 blokki, kuid vaid 4 punkti.

See on NBA-s esmakordseks juhuseks, kui kolmikduubel tehakse vähema kui 10 punktiga ning vaid korra varem on suudetud teha kolmikduubel, kus on kogutud vähemalt 10 lauapalli, 10 söötu ja 10 vaheltlõiget.

Ühtlasi sai Greenist ka esimene mängija, kes NBA-s suutnud ühes mängus koguda vähemalt 10 vaheltlõiget ja 5 kulpi, alates hooajast 1973/74, kui neid statistilisi näitajaid hakati ametlikult kirja panema.

10 vaheltlõiget on ka Warriorsi jaoks uus klubi rekord ning viimati nähti NBA-s kahekohalist vaheltlõigete numbrit 2009. aasta jaanuaris, kui sellega sai hakkama praeguseks karjääri lõpetanud Portland Trail Blazersi tagamees Brandon Roy.

Warriorsi peatreener Steve Kerr polnud kiitusega kitsi: "Protokoll räägib enda eest. Draymond domineeris mängu. See oli kõige domineerivam etteaste, mida ma olen näinud ning ta viskas vaid 4 punkti."

Kui Green oleks suutnud vähemalt 6 punkti lisaks tuua, siis oleks temast saanud viies mängija ajaloos, kes suutnud teha üliharva nähtava nelikduubli.