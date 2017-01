CSKA kerkis ainuliidriks, VEF püsib kodus võitmatuna

Bangkokis toimuval ATP Challenger sarja kuuluval 50 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga tenniseturniiril on Jürgen Zopp seni saanud oma avaringi mängu pidada vaid veidi rohkem kui pool tundi, sest vihma tõttu on matš hetkel peatatud. Praeguseks on kohtumine lükatud teisipäeva peale.