Kalev/Cramo edasipääsulootused said Ühisliigas üllatava tagasilöögi

Korvpallisarjas Eurocup on pärast kolmapäeval mängitud vahegrupiturniiri viiendat ehk eelviimast vooru kaheksast edasi pääsevast meeskonnast selged juba kuus. Mõlemad edasipääsejad on selged F-vahegrupis ja H-vahegrupis ning E ning G gruppides on kummaski vaba veel üks edasipääsukoht.