Alar Varrak: meil on potentsiaali, aga me pole seda suutnud veel välja mängida

Kalev/Cramo korvpallimeeskond teenis VTB Ühisliigas teise järjestikuse võidu, kui Kasahstanis alistati tabeli kaheksas Astana tulemusega 78:72.

Eelmisel nädalal pärast üheksamängulist kaotusteseeriat kodus Permi alistanud Kalev/Cramo lootis Kasahstanis play-off lootusi üleval hoida teise järjestikuse võiduga. Avaveerandil Rain Veidemani eestvedamisel 26:13 ette saanud Kalev suutis head hoogu jätkata poolaja lõpuni, mis võideti 46:31.

"Meil kõik sujus - olime agressiivsed, visked läksid ja taktikaliselt sujus. Saime suure edu sisse ja hea enesetunde kätte ning see oligi edu võti," sõnas meeskonna peatreener Alar Varrak telefoni vahendusel ERR-ile.

Teisel poolajal suutis Astana end kuue minutiga sisuliselt juba järgi mängida, kuid veerandi viimasel neljal minutil ei visatud Eesti klubi korvi ühtegi palli. Ka viimasel veerandil suutis Kalev igale Astana käigule vastata ja võitis 78:72. Teist mängu järjest tegi sümpaatse partii Rain Veideman, kelle kontosse kanti resultatiivseimana 24 punkti.

"Võit ei ole üllatav, sest meil ongi siin satsis potentsiaali küll, me pole suutnud seda lihtsalt välja mängida. Teine asi on see, et me pidime talvel natukene muutma oma mängu rünnakul. Võib-olla see on nende kahe järjestikuse võidu võti," arvas Varrak.

Võit Astana üle tähendab, et Kalev on nüüd viimasest play-off kohast kahe võidu kaugusel ja hoiab elus lootust jõuda hooaja lõpuks kaheksa parima hulka. Seejuures tuleb koduväljakul vastu võtta mitmeid lähikonkurente.

"See on kindlasti meile tähtis. Kui me tahame play-offile mõelda, siis me peame kodus neid kõiki võitma. See pole sugugi lihtne ülesanne, aga samas mitte ka võimatu," oli juhendaja kindel.

Nädala pärast kohtub Kalev/Cramo koduväljakul Siim-Sander Vene ja Nižni Novgorodiga.