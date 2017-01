VIDEO | Butlerist sai kaheksas mees, kes sel hooajal üle 50 punkti visanud

Jimmy Butler (Foto: AP/Scanpix)

Kaks päeva tagasi viskas James Harden 53 punkti, veel on vähemalt 50 punktini sel hooajal jõudnud veel Russell Westbrook, Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins, John Wall, Anthony Davis ja Klay Thompson. See, et kaheksa meest on sellise punktisummani jõudnud, on NBA rekordi kordamine, aga arvestades, et hooaeg pole veel poole peal, on võimalik see rekord ületada.

Varasemalt on vaid korra nii palju mängijaid ühe hooaja jooksul mängus vähemalt 50 punkti visanud, sellega saadi hakkama 1990. aastal.

Tulemused:

LA Clippers – Phoenix 109:98

Golden State – Denver 127:119

Chicago – Charlotte 118:111

Houston – Washington 101:91

Brooklyn – Utah 89:101

NY Knicks – Orlando 103:115

Milwaukee – Oklahoma City 98:94

Cleveland – New Orleans 90:82