Kullamäe Janar Soo lõpetamisest: tubli kutt ja küll ta elus hakkama saab!

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnas mängis Janar Soo alates novembri algusest. Väljakul käis mees Alexela KML-is ning meeste karikavõistlustel kokku kaheksas kohtumises. Meistriliigas mängis ta TÜ eest kokku 85 mänguminutit, viskas selle aja jooksul 28 punkti ning võttis maha 16 lauapalli. Karikamängudes osales Soo Tartu värvides 35 minuti jagu, visates 6 punkti ja andes 2 resultatiivset söötu.

Soo viimaseks juhendajaks jäi Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe. "Vigastuse asjad on pahad asjad ja kuna tal on see mitu korda olnud, siis seda enam. Ei olnud siin mingit riski, kõik olid teadlikud, Janar sai siin oma võimaluse, ei oska talle midagi ette heita ka," kommenteeris Kullamäe Vikerraadiole. "Eks ta peab vaimu tugeva hoidma, üks eluetapp on läbi ja tuleb edasi minna. Aga ta on tubli kutt ja ma arvan, et nad arstiga tegid tulevikku silmas pidades väga mõistliku otsuse."

"Vigastused käivad spordi juurde. Mängijatel on palju mänge ja mängijatelt nõutakse tohutult palju. See ei ole ainult Eestis, see on igal pool maailmas: mänge on palju, koormust on palju, vastutus on suur, sõitmist on palju. Ma olen ise sellest vigastusest välja tulnud ja tean, mis see tähendab. Ma olen üks kord tulnud."

Kuigi Soo sai päeval, mil ta lõpetamisest teatas, vaid 26-aastaseks, ei näe Kullamäe põhjust liigseks nukrutsemiseks. "Ega elu sellega nüüd läbi saa nii Janaril kui korvpallil. Tubli kutt, rõõmsameelne sell, õpib ameteid, alati on võimalus korvpalli tagasi tulla mingis teises võtmes. Mis me nüüd sellest nii väga traagikat teeme, sellega tuleb harjuda. Veel kord: Janar on tubli kutt ja küll ta hakkama saab elus! Siin ei ole vaja mingit leinamuusikat mängida."