Varrak: meil on tabeli ülemisest poolest vaja näpistada mingi ekstra

Korvpalli VTB Ühisliigas lõppes Kalev/Cramo üheksamänguline kaotusteseeria, kui koduväljakul alistati 85:79 Permi Parma.

Viimati liigas oktoobri viimasel päeval võidutsenud Kalev/Cramo suutis esimese kaheksa minutiga sarja autsaideri vastu teha klubi VTB Ühisliiga ajaloo parima alguse. Teravate läbimurrete, täpsete visete ja agressiivse kaitse toel saavutati koguni 32:7 eduseis, mis küll veerandi lõppedes oli 33:15. Seejuures oli Kalev/Cramo visketabavus koguni 81 protsenti, Rain Veidemanilt 11 punkti.

Kuid nagu ikka, järgnes suurele tõusule ka mõõn. Avapoolajal suutis Perm parimal juhul vähendada vahe 11 punktile. Kalev/Cramo teise poolaja spurdi järel jõuti loetud minutid enne lõppu vaid viie punkti kaugusele, kuid hoolimata lauavõitluses 19 palliga allajäämisele võttis Kalev/Cramo hooaja kolmanda võidu tulemusega 85:79, Rain Veidemanilt mängu lõpuks koguni 26 punkti.

"Meil oli vastas turniiritabeli punane latern, kelle vastu pidasime elu ja surma mängu," vahendas ETV spordisaade Veidemani sõnu. "Tuli välja, et kõik olid hästi häälestatud ning saime kohe alguses minema."

Kolm võitu asetab Kalev/Cramo küll 13 meeskonna konkurentsis 12. kohale, kuid play-offi viiv kaheksas koht on nüüd kahe võidu kaugusel. Seejuures ootab Eesti meistermeeskonda ees pigem soosiv kalender rohkete kodumängudega. "Me peame kõik kodumängud enda kasuks keerama," sõnas tallinlaste peatreener Alar Varrak. "Siiski on meil vaja tabeli ülemisest poolest näpistada mingi ekstra."

Järgmise mängu peab Kalev/Cramo VTB Ühisliigas 5. veebruaril, kui külla sõidetakse Astanale.