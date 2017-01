Hiina valitsus kavatseb jalgpalliklubide kulutamishullusele piirid seada

Oscari vastuvõtt Hiinas (Foto: Reuters/Scanpix)

Hiinlaste kulutamine on erilise hoo sisse saanud riigi presidendi Xi Jinping ametisse asumise järel, kelle üheks eesmärgiks on teha Hiinast jalgpalli uus suurjõud, kirjutab Soccernet.ee.

Nüüd ütles spordiministeeriumi pressiesindaja riigimeediale antud intervjuus, et valitsus soovib reguleerida ning piirata kõrgehinnalisi oste ja seada mõistlikud limiidid mängijate palkadele. "Me peame võtma eesmärgiks 100-aastaste klubide ehitamise. Klubide finantsilist järelvalvet tugevdatakse. Me eemaldame tõsiselt maksevõimetud klubid profiliigast."

Hiina jalgpalliliit kavatseb finantsidega seatud piirangute kõrval langetada lubatud välismängijate arvu koosseisus viielt neljale.

Hiina superliiga meeskonnad kulutasid 2016. aastal kokku rohkem kui 230 miljonit eurot. Läbi aegade kallimaks Aasia klubi poolt ostetud mängijaks sai hiljuti Oscar, kelle eest Shanghai SIPG maksis Chelseale 70 miljonit eurot. Paraleelselt selle üleminekuga tegi SIPG-i linnarivaal Shenhua Carlos Tevezist väidetavalt maailma enim tasustatud jalgpalluri.