Kalev/Cramo: Harper lahkub suure tõenäosusega Peterburi Zeniiti

Demonte Harper (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Koduses korvpalli meistriliigas Tartu Ülikooli järel teist kohta hoidev BC Kalev/Cramo on ilma jäämas põhimehest Demonte Harperist.

Kalev/Cramo annab pressiteate vahendusel teada, et ameeriklasest tagamängijat jahib Peterburi Zeniit, kes soovib 27-aastase mehega sõlmida 1,5 aasta pikkuse lepingu.

See paneb Eesti klubi aga raskesse olukorda, sest uusi mängijaid on võimalik registreerida kuni 28. veebruarini.

Harper on VTB Ühisliigas kerkinud Kalev/Cramo resultatiivseimaks (keskmiselt 16,1 punkti mängu kohta), samuti on mees klubi parim söötja (5,9 korvisöötu mängus) ning vaheltlõikaja (1,4 mängus). Koduses meistriliigas on ta pealinna klubi eest käinud väljakul keskmiselt kõige kauem (26,4 minutit mängu kohta).

Peterburi Zeniit on Ühisliigas saanud 14 võitu ja kolm kaotust, millega hoitakse Moskva CSKA järel teist kohta.