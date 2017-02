Vene: Ühisliiga põhiturniiril ei tahaks kaheksandaks jääda

Korvpalli VTB Ühisliigas võõrustab Kalev/Cramo homme Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorodi. Tabeliseis on meeskondadel sarnane ja mõlemad loodavad pääseda play-off'i. Vene roll ja mänguaeg on tänavu võrreldes Žalgirise-aegadega kasvanud.

26-aastane Siim-Sander Vene liitus Nižni Novgorodi meeskonnaga mullu augustis, kuuludes eelneval seitsmel hooajal peamiselt Kaunase Žalgirise ridadesse. Kui Leedu tippklubiga sai Vene mängida eelmisel kolmel hooajal Euroliigas, siis nüüd Venemaa klubiga tase madalamal EuroCupis. Samas on eestlase roll nüüd hoopis suurem kui Žalgirises. "Suuremat rolli ma sinna otsima läksingi," ütles Vene ETV spordisaatele. "EuroCup on aste madalamal, eriti sellel aastal, kui kasutusele võeti uus formaat. Aga võistkonnad on seal ikkagi tugevad. Saab tugevaid mänge ja on mille nimel võidelda."

Eurosarjas ja Ühisliigas on Vene mänginud tänavu keskmiselt 24-26 minutit, visanud 10-11 punkti mängus ja korjanud ka keskmiselt kolm-neli lauapalli. Žalgrise ridades olid need näitajad 11 minutit ja kolm punkti mängus. Meeskonnana pole Nižni Novgorod veel midagi suurt saavutanud, ehkki eurosarjas läks üpris hästi. "Miinimumeesmärgiks oli pääs vahegruppi, mille täitsime," tunnistas Vene. "Lootsime, et saame sammu veel edasi, kuid tulemused näitasid, et me polnud selleks päris valmis. Ühisliigas on sihikul play-off, kuid kaheksandaks ei tahaks jääda, sest siis tuleks kohe CSKA vastu."

Nii Nižni Novgorodil kui ka Kalev/Cramol on enne homset omavahelist kohtumist Ühisliigas neli võitu, kuid Vene klubil on kaotusi üks vähem ehk kümme.