Laane klubi sai Kreekas teise järjestikuse kaotuse, Valge viskas Hispaanias 38 punkti

Robert Valge (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eestlasest mängujuht alustas kohtumist algviisikus ning kogus 30 minutiga 2 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), 5 lauapalli, 5 korvisöötu, 3 vaheltlõiget, 4 isiklikku viga ja 2 pallikaotust.

Ethnikose edukaim oli 22 punktiga Nikos Kokkalis, Anastasios Antonakis lisas 20 silma. Gregor Arbeti kunagise koduklubi Kavala poolel kogus Andy Mazurczak 19 silma.

Ethnikos on liigatabelis 8 võidu ja 7 kaotusega langenud 7. kohale, Kavala on kogunud 5 võitu ja 9 kaotust ning see annab 16 tiimi hulgas 12. positsiooni.

Saksamaa tugevuselt teises liigas sai neljaks minutiks mängu meie noormängija Henri Drell, kes Baunachi 48:67 kaotusmängus Chemnitzi vastu sai nelja minutiga protokolli kirja vaid ühe pallikaotuse. Baunach on ProA nimelises liigas 5 võidu ja 14 kaotusega 16 meeskonna hulgas 14. kohal.

Kregor Hermet viskas 29 minutiga 8 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 0/2), hankis 5 lauapalli ja tegi 4 isiklikku viga ja 2 pallikaotust, kui tema koduklubi Pardinyes-Lleida sai 71:76 kaotuse Mollet' meeskonnalt. Pardinyes-Lleida on Hispaania tugevuselt neljandas liigas oma regioonis 11 võidu ja 3 kaotusega kolmas.

Hiilgemängu tegi samal liigatasemel aga tagamees Robert Valge, kes viskas 89:96 kaotusmängus Valladolidi ülikooli vastu 38 punkti (kahesed 8/14, kolmesed 6/12, vabavisked 4/6), hankis 3 lauapalli ning tegi 3 viga ja 3 pallikaotust. Tema vastu tehti koguni 8 viga. Valge koduklubi Venta De Banos on aga hooajal võitnud vaid ühe mängu ja püsib oma regioonis kindlalt viimasel positsioonil.