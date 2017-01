Kalev/Cramo sai Ühisliigas Venemaa tippklubilt 31-punktilise kaotuse

BC Kalev/Cramo (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kalev/Cramo resultatiivseimad olid 11 punkti visanud Rain Veideman j a Mickell Gladness. Mark Tollefseni arvele jäi kümme punkti ja seitse lauapalli. Külalismeeskonna kasuks viskas Kevin Jones 15 punkti.

Kahe võidu kõrval kümme kaotust saanud Kalev/Cramo on Ühisliigas eelviimasel, 12. kohal. Viimasel kohal oleval Permi Parmal on 13 kaotust. Ühisliiga parim saldo on Moskva CSKA-l, kellel on 11 võitu ja üks kaotus, Kalev/Cramo tänane vastane Lokomotiiv-Kuban on kümne võidu ja kahe kaotusega teisel kohal.