DeMarcus Cosuins nooremast konkurendist: temast saab NBA parim... siis, kui mina lõpetan

Joel Embiid (Foto: AFP/Scanpix)

"Temast saab parim tsenter NBA-s... kui mina ükskord lõpetan," olid 26-aastase Cousinsi sõnad endast neli aastat noorema Embiidi kohta.

211 cm pikkune Cousins on tänavusel hooajal kogunud küll keskmised näitajad 29,1 punkti, 10,5 lauapalli ning 1,5 kulpi mängus, kuid meeskondliku edu see pole toonud ning mees on negatiivselt silma paistnud platsiväliste probleemidega.

Mulluse hooaja vigastuse tõttu vahele jätnud 213 cm pikkune Embiid on oma debüüthooajal näidanud head mängu, kui tema keskmised näitajad on seni olnud 18,7 silma, 7,4 lauapalli ja 2,4 blokki.