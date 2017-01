Võimsat hooaega tegev Westbrook ei mahtunud tähtede mängu algviisikusse

Russell Westbrook (Foto: AFP/Scanpix)

Oklahoma City Thunderi tagamängija asemel alustavad läänekonverentsi tagaliinis Golden State Warriorsi staar Stephen Curry ja Westbrooki endine meeskonnakaaslane Thunderis, praegu Houston Rocketsis mängiv James Harden.

Lisaks neile kuuluvad lääne algkoosseisu Warriorsi Kevin Durant, San Antonio Spursi Kawhi Leonard ja New Orleans Pelicansi Anthony Davis. NBA uue süsteemi järgi said lisaks fännidele (50 protsenti osakaalust) hääli anda ka mängijad ning meediaesindajad (mõlemad 25 protsenti).

Westbrook sai meediaesindajatelt ja mängijatelt kõige enam hääli, kuid asetus fännide hääletusel kolmandaks ning seetõttu jäi algviisikust välja. Curry sai fännidelt 1 848 121 häält, Harden 1 771 375 ning Westbrook 1 575 865.

„See on suur lugu, sest need kaks meest teevad sellel hooajal imelisi asju,“ sõnas Curry ESPN-ile Westbrooki ja Hardeni kohta. „Tagamängijad saavad täita ainult kaks kohta ja kahjuks pidi keegi välja jääma. Ma olin nelja aasta eest samas olukorras. Kahtlemata hindan seda, et ma saan oma meeskonda selles mängus esindada ja algviisikus alustada.“

Ka idakonverentsis joonistus välja sarnane hääletusstsenaarium. Toronto Raptorsi DeMar DeRozan ja Boston Celticsi tagamängija Isaiah Thomas olid pärast mängijate ning meedia hääletustulemusi viigis, kuid DeRozan sai fännidelt 40 000 häält enam, mistõttu alustab idakonverentsi eest tema.

Lisaks DeRozanile kuuluvad ida algkoosseisu Cleveland Cavaliersi mängijad Kyrie Irving ja LeBron James, Milwaukee Bucksi Giannis Antetokounmpo, kellele see on esimene kord tähtede mängul osaleda ning Chicago Bullsi Jimmy Butler.

NBA selle hooaja tähtede mäng toimub New Orleansis 19. veebruaril.