FCR Media/Rapla hoiab ühisliiga vahegrupis esikohta

Karikafinaal Tallinna Ülikool - FCR Media/Rapla (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Mängud TTT lähima järelkasvuga on siiski Eesti tippude jaoks olnud küllalt võitluslikud. Sel hooajal on meie kahest tugevamast Tallinna Ülikool pidanud korra (võõrsil) ka TTT Juunioritele alla vanduma. Sedakorda saavutas head mängu näidanud Rapla siiski kindla võidu.



Tasavägist heitlust jätkus laupäeval Raplas vaid esimesse veerandisse (19:14), teisel veerandil läks Rapla eest (33:14) ning võitis poolaja 42:24. Korraks kärises Rapla edu ka 30 silmale ent lõpuks siis võit 82:63. Seejuures üle poole punktidest (43 pt) tõi Rapla pink.



FCR Media/Rapla KK-Riia TTT J. 82:63 (42:24)

Lauapallid: 52-36

Korvisöödud: 23-9

Pallikaotused: 22-15



2 p: 55 vs 33 %

3 p: 38 vs 30 %

vv: 73 vs 56 %



Rapla: Kerdu Arbet-Lenear 18+5 lp, Darja Lipanskaja 16+3 rs, Francis Donders 13+10+5, Pirgit Püü 12+7+5, Annika Köster 4+9 lp, Laina Mesila-Kaarmann 8+7+2.

TTT j.: Mara Mote 14 pt, Sindija Kudule, Marina Klavina, Nikola Ozoloa 11 pt.



Pühapäeval jäi G4S Noorteliiga võistkond võõrsil alla Läti U16 koondisele 41:59 (24:27). Seejuures päev varem oli Läti U16 alistanud koduses duellis Läti Ülikooli (LU) 69:65.



G4S noortekoondis jäi selgelt alla lauas (36-55) ning tabas mõnevõrra kehvemini. Johanna-Eliise Teder kogus 12+5 lp, Sandra Tael 7 pt ja Siiri Kliimson 6+9+2. Laura Meldere vastaste parimana 14+10+3.



Tartu Ülikool/Kalev jäi aga pühapäeval kodus alla Riia TTT juunioridele - tulemus 53:84. Kindlasti polnud tegu tartlannade (kes on tänavu üldiselt sisukalt mänginud) parimate kilda kuuluva etteastega sel hooajal. Mäng läks käest ära juba avapoolajal.



Tartu jäi vaheajaks kaotusseisu 25:49. TTT võitis laua 52-37, söödud 13-7, kahepunktivisked 47 vs 39 %, kolmesed 41 vs 8 %, vv 79 vs 57 % jne.



Anna-Gret Asi ja Nele Laurimaa Tartu edukamatena tõid 13 pt, lisaks vastavalt 6 ja 8 lp, Kaiti Vasiljeva lisas 9+4 lp, Sandra Reinvald 7+7 lp.



Alumises vahegrupis (kohad 5.-11) on FCR Media/Rapla KK-l võite-kaotusi 11-3, TTT juunioridel 9-6, Tallinna Ülikoolil 8-4, Tartul 4-9, LU-l 3-11, Läti U16 koondisel 2-12 ja G4S Noorteliigal 1-12.