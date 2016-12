Kardinaalselt treeningkava muutnud Liiv rõhub pikemale maale

Esimest hooaega tippmeestega konkureeriv kiiruisutaja Marten Liiv on püstitanud uusi Eesti rekordeid ja teeb peagi debüüdi sprindi Euroopa meistrivõistlustel.

Kevadel kanti esimese eestlasena juunioride maailmameistrivõistlustel kiiruisutamises medali võitnud Marten Liivi õlgadel. Nüüd on pronksipoiss harjutanud tõhusalt nii Austrias kui Saksamaal, läbinud meeste konkurentsis neli MK-etappi ja näidanud selget arenguhüpet. "Sellel aastal tegin ma rohkem pikamaa treeninguid ehk alustasin suvel jääl harjutades pikkade treeningutega," ütles Liiv ETV spordisaatele. "Mullu oli kõik teistpidi, kui tegin välja palju sprinte."

Vastupidavuse arendamisega tehtud töö tasus ära, sest hooaja alguses uuenda Liiv kuue sekundiga Eesti rekordit 3000 meetris, nihutas 1500 marki ja suutis sel kuul Astanas toimunud MK-etapil viia oma põhidistantsi 1000 meetri Eesti rekordi 1.10,74 peale ning oli 50 mehe seas 33. "Muudatused treeningplaanis tasusid end ära, sest 3000 meetri rekord paranes mul kuus sekundit," rehkendas Liiv. "Kui teha rohkem pikamaa treeninguid, siis kõige rohkem areneb viimane ring."

Nüüd tahab ta Inzellis treenides arendada esimest 200 meetrit. "Kui eelmine aasta ma startisin 500 meetris esimesed 100 meetrit parimal juhul 10,07 sekundiga, siis tänavu on mu kiireim start olnud 10,12 sekundit," võrdles Liiv. "Lootsin suuremat parandust ja kui saaksin täpselt kümne sekundi kanti, siis see oleks päris hea."

Liivi sõnul on Austrias head treeningtingimused. "Tiimis on koos minuga kolm liiget," tutvustas Liiv, kes on jääl sama palju kui eelmisel aastal. "Treenereid on mul kaks, kellest üks on Austriast ja teine Kanadast. Mõnikord liituvad meiega ka Austria juuniorid, kus on neli uisutajat. Treeningpartneritest üks sõidab hästi pikka maad, teine sprinti."

Liivi jaoks on hooaeg kulgenud tõusvas joones. "Esimese kahe MK-etapiga ei jäänud üldse rahule," tõdes Liiv. "Astanas aga tundsin, et vorm on hea ja suutsin seal sõita 1000 meetris Eesti rekordi. Nädal aega hiljem suutsin Jerevanis vormi hoida ja hästi sõita."

Tähtsaim võistlus, sprindi EM, ootab Liivi ees juba jaanuari esimesel nädalavahetusel. "Tahan, et hooaja parim vorm oleks mul just sprindi EM-il. Kuna 500 meetris ma kõige parem pole, tahan poole pikemal distantsil teha hea sõidu," lisas Liiv.

