Alusalu prantslasest treenerist: mul on üle pika aja jälle keegi, keda usaldada

Sooja ilma ja olematu jää tõttu ei saanud sel nädalal pidada Adaveres kiiruisutamise Eesti meistrivõistlusi. Saksamaalt kolmeks päevaks koju põiganud Saskia Alusalu on tõstnud kõvasti treeningkoormusi ja nüüd seisab ees tihe võistlusperiood.

Uue hooaja neljast maailma karika etapist on Alusalu võistelnud kahel ja sai viimati Heerenveenis ühisstardiga sõidus 16. koha. Eesti rekordit on ta kärpinud 1000 meetris ja olnud lähedal 1500 margi ületamisele, kuid põhidistantsil 3000 meetris ei õnnestunud veel treeningutel valatud lisahigi sekunditeks sõita ja nii pole MK-etapid veel täit rahuldust toonud.

"Tunnen, et olen treeningutel palju suurema hüppe teinud," sõnas Alusalu ETV-le. "Kõik mahud on suurenenud ja keha on võimeline seda palju paremini vastu võtma ka. Ma lootsin kindlasti rohkem."

Rõhk on olnud tugevatel treeningutel, et luua just nüüd tõhus põhi järgmiseks sügiseks, kui algab olümpiale kvalifitseerumine. "Kiiruisutajate kvalifikatsioon on järgmise aasta maailma karika etappide põhjal. Järgmisel aastal tuleb hooaega veidi varem alustada ja novembris heas vormis olla."

Alusalu harjutab Inzellis, küll mitte üheski tiimis, kuid maist juhendab teda prantslane Tristan Loy, kellega ta tegi koostööd ka neli aastat tagasi. "Treeneriga sujub meil koostöö väga hästi ja tunnen, et üle pika aja on mul jälle keegi, keda saan usaldada ja kellega läbi rääkida."

Kohe jaanuari esimesest nädalast saab Alusalu proovida, kuidas suudab võimalikult hästi erinevatel jäädel oma tulemuse välja sõita, sest ees ootab tihe võistlusperiood. "On Euroopa meistrivõistlused, paar nädalat pärast seda maailma karika etapp Berliinis ja siis maailmameistrivõistlustel üksikdistantsidel ja pärast seda veel mõned natuke väiksemad võistlused."