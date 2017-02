Rasmus Mägi konkurent kordas maailmarekordit

Korrektselt mõõdetud võistlusdistants on iga jooksuvõistluse põhitingimus. Kui jooksed poolmaratoni, siis eeldad, et distants on ikka 21,098 km pikk. Ent suure, enam kui 32 000 osavõtjaga Great Scottish Run võistluse korraldajad teatasid äsja, et mullune poolmaratoni võistlusdistants oli nõutust 150 meetrit lühem. Great Scottish Run poolmaratonist võttis 2016. aastal osa enam kui 9500 jooksjat.