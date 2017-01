Toomas Savi legendaarsest Fred Kudust: tema ees tunti väga palju aukartust

Kolmapäeval tähistati legendaarse treeneri Fred Kudu sajandat sünniaastapäeva. Kudu auks korraldatakse käesoleval aastal mitmeid olulisi spordisündmuseid.

1917. aasta 4. jaanuaril sündinud Fred Kudu oli Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna ning Kääriku spordibaasi asutaja. Samuti oli ta Nõukogude Liidu mitmevõistlejate koondise pikaaegne vanemtreener ja olümpiakoondise treener koguni viitel olümpiamängudel. Täna avati Eesti Spordimuuseumis Kudu mälestusnäitus, märtsikuus mälestatakse legendaarset treenerit suurel konverentsil ning samuti toimuvad läbi aasta mitmed olulised võistlused.

„Isiksusena oli ta selline, et kui ta läheduses viibis, tekkis tunne, et keegi on siin veel ja tema õpilased hüüdsid teda bossiks,“ sõnas samuti Kudu õpilaseks olnud Eesti Olümpiakomitee asutajaliige Toomas Savi ERR-ile. „Mitte selle pärast, et ta meist väga kaugel oleks olnud, aga aukartust tema suhtes oli väga palju. Teine asi, mis kindlasti meelde tuleb, on see, et kui me mõtleme Käärikust, siis Kääriku ja Kudu on täiesti lahutamatud.“