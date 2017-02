Erki Nool mitmevõistluse muutmisest: viimane ala peaks olema Gunderseni meetodil

"Publikut kutsuvad alati oma staarid. Kui on säravad tipud, tuleb ka rohkem publikut. Meie esinumber [Maicel Uibo] abiellus nädalavahetusel, aga meil on väga hea järelkasvukoondis, kui räägime U-20-st," arutles Nool. "Läbi ajaloo kõige tasavägisem, kõige paremal tasemel poisid . Ja mitte ainult üks, meil on ikkagi korralikud kuus poissi, kes võivad võidelda omaealiste tiitlivõistlustel medalite peale. Järelkasv on hea."

"Mis on probleemiks juba aastaid, on tüdrukute pealekasv mitmevõistluses. Kui vaatame TV10 Olümpiastarti, siis noored tüdrukud teevad väga erinevaid alasid. Aga kui nad hakkavad nad naiseks saama, siis kahjuks tulemused ja ind lahtuvad,” jätkas Nool. "Kui mitmevõistluse negatiivsemast poolest räägime, siis kindlasti on see meie vilets tüdrukute pealekasv."

Juulikuus võõrustab Tallinn võistkondliku mitmevõistluse Euroopa meistrivõistlusi. "Täiskasvanutega on meil ka segased ajad. Maicel Uibo lõpetas ülikooli, eks vaatab, kuidas tal talvine hooaeg läheb ja kuidas ta alustab suvist hooaega. Murenoote kindlasti on," tõdes Nool. "Arvan, et kergejõustikuliit peaks tõsisemalt suhtuma kõikidesse maavõistlustesse noorte tasemel."

Nool analüüsis ka Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel triumfeerinud Kristjan Rosenbergi sooritusi. Rosenberg võitis isikliku rekordi 5986 punktiga. "Rosenberg on kindlasti tulevikupoiss," kiitis Nool.

Mitmevõistluse muutmisest on räägitud pikki aastaid, mida tuleks muuta? "Kõige suuremaks ja minu meelest kõige reaalsemaks muudatuseks peaks tegema viimase ala, 1500 m jooksu Gunderseni meetodil, et inimestel oleks oluliselt lihtsam seda jälgida ja publik, kes mitmevõistlusega väga kursis ei ole, reaalselt näeb, et kes esimesena finišeerib, on ka esimene. See oleks esimene ja kõige lihtsam, kõige kiiremini teostatav muudatus," arvas Nool. "Spekuleeritakse ka kahe ala väljajätmisega, aga arvan, et teivashüpe on kümnevõistlejate üks atraktiivsemaid alasid, ma ei usu sellisesse muudatusse."

Nool rääkis, et tegelikult tuleks kogu kergejõustiku vaadatavust atraktiivsemaks teha, selleks tuleks ka kohtunike tööd korrigeerida ja kõike protsesse lühendada. "Näiteks ei tohi sportlased enam staadioni peal riidesse panna, nad tulevad välja, neil on juba naelkingad jalad, dressid seljas. Kõik on lühemaks tehtud," selgitas ta. "Samas on aastate jooksul jooksude vahe järjest pikemaks läinud. Kui ma esimestel olümpiamängudel osalesin, oli reeglina kahe 400 m jooksu vahe neli minutit. Aga nüüd on seitse-kaheksa minutit."

"Aga kui võtame teleülekande, 400 m jooksjad tulevad staadionile, panevad pakud valmis... kui varem oli kogu protsessi jaoks neli minutit, siis nüüd on minimaalselt seitse minutit. Ja see tähendab seda, et televisioonis ei toimu mitte midagi," jätkas Nool. "Selliste väikeste asjadega olema hakanud kergejõustikuülekandeid venitama ja vähendanud atraktiivsust. Sellega tuleb tegeleda ja tegeletaksegi, aga tabusid on väga keeruline muuta. Kergejõustik vajab, et võistlustel käiksid protsessid kiiremini, võistluste läbiviimise kiirust peaks hästi palju jälgima."

Tulles tagasi kümnevõistluse juurde, siis alade ärajätmine või katsete arvude vähendamine pole mõeldav, kuna pole ju mõtet muuta kümnevõistlust kui nähtust? "Kindlasti mitte, siis ta ei oleks enam kümnevõistlus, siis peaks juba nime muutma. Siis ta ei ole enam see ala," arvas Nool. "Katsete arvu ka ei peaks muutma. Meil on kolm katset olemas, kuhu veel koomale tõmmata? Mitmevõistluse organisaatorid võiksid rohkem koostööd teha, et mitmevõistlejad võistleksid rohkem. Mida rohkem võistled, seda rohkem jaksad ja seda parem tulemus."