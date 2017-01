Pühapäeval toimuvad kergejõustiku Eesti karikavõistlused

Sisekergejõustik (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eriti pikad on Eesti karikavõistluste stardinimekirjad sprindialadel. Meeste 60m jooksu stardinimekirjas on kiireimatena Kaspar Mesila ja Richard Pulst (mõlemad Audentese SK) ning Timo Tiisma (SK Altius). Peamiseks eesmärgiks on meestel endi isiklikud rekordid mis on vastavalt Pulstil 6,81, Mesilal 6,85 ning Tiismal 6,98 sekundit. Märtsi alguses Belgradis toimuvate Euroopa sisemeistrivõistluste normatiiv on 6,74.

Naiste lühikeses sprindis kohtuvad eelmise hooaja rivaalid Õilme Võro (KJK Lõunalõvi) rekordiga 7,56 ja Maarja Kalev (TÜ ASK) 7,44.

Meeste 300m sprindis on stardinimekirjas Rio OM koondislane Jaak-Heinrich Jagor (Tartu SS Kalev), kes täpselt aasta tagasi läbis 300m distantsi ajaga 34,56, 2016 juunioride MM 10-võistluse pronksimees Johannes Erm (SK Leksi 44), kelle rekord sisetingimustes on 34,77 ja Sten Ütsmüts (TÜ ASK) isikliku sisetippmargiga 34,94.

Jaak-Heinrich Jagor on stardinimekirjas ka 800m jooksus, kus tal seni täiskasvanute klassis tulemused puuduvad. Kiireim mees 800m jooksus on eeldatavasti veel juunioride klassi kuuluv Deniss Šalkauskas (KJK Visa), isikliku sisetippmargiga 1.55,35.

Meeste 60m tõkkesprindis püüab uut isiklikku rekordit Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev), kelle tippmark on 7,93. Belgradi sise-EM normatiiviks sel alal aga 7,82.

Naiste samal alal on kiireimana stardis Kreete Verlin (SK Fortis) – 8,52, järgnevad Kristella Jurkatamm (Audentese SK) – 8,61 (2016) ja Johanna Ilves (KJK Vike) - 8,70.

Eeldatavaks favoriidiks kõrgushüppes on isikliku rekordiga 2.31 külalisvõistleja Naoto Tobe Jaapanist. Eesti hetke parima selgitavad omavahel Karl Lumi (Tallinna SS Kalev) , Deniss Tšernobajev (Audentese SK) ning U20 EM normatiivi püüdev Kristjan Tafenau (KJS Sakala). Balti noorte mitmevõistluse MV-del kõrgushüppes 1.83 piirdunud Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) püüab pühapäeval teha vigadeparanduse.

Meeste teivashüppes kohtuvad eelmise suve U20 MM-i koondislased Sander Moldau (KJK Vike) isikliku rekordiga 5.20 ja Robin Nool (SK Elite Sport) tippmargiga 5.15, mitmevõistlejatest pakub konkurentsi Janek Õiglane (Audentese SK).

Naiste teivashüppes aga kohtuvad meie kolm läbi aegade parimat: Eesti rekordinaine Reena Koll (KJK Visa) – 4.31, pärast lapsepuhkust võistlusareenile naasev Lembi Vaher (Nõmme KJK) – 4.23 ning esimest aastat juunioride vanuseklassi kuuluv Margit Kalk (Tartu SS Kalev) – 4.10.

Meeste kaugushüppes on stardis hooaja edetabeli juht (7.68) Henrik Kutberg (Audentese SK), isikliku rekordiga 7.80, kelle suurimaks väljakutseks võiks sel hooajal olla sise-EM norm – 7.95. Isikliku tippmargiga üle 7.50 on stardis veel 2 meest - Mihkel Saks (Tallinna SS Kalev) 7.69 ja Kaarel Jõeväli (Audentese SK) 7.67.

Naiste samal alal on üle 6-meetrise isikliku tippmargiga sportlasi stardis neli. Isikliku rekordiga (6.33) stardib suviseks U23 EM-iks valmistuv Aet Laurik (KJK Tipp), mitmevõistlejad Hanna-Mai Vaikla (KJK Lõunalõvi) ja Kristella Jurkatamm (Tallinna SS Kalev) tulevad platsile mõlemad isikliku rekordiga 6.11 ning Merilyn Uudmäe (Audentese SK) isikliku tippmargiga 6.04. Uudmäe stardib favoriidina ka naiste kolmikhüppes.

Meeste kuulitõukesektoris kohtuvad 18-meetri mees Karl Koha (Audentese SK) ning aasta lõpus korduvalt juunioride siserekordit parandanud (parim 19.57) kuid seni meeste kuuliga veel 17-meetri meeste hulka kuuluv Jander Heil (KJS Sakala).

Lisaks täiskasvanute arvestusele, stardivad Eesti karikavõistluste eraldi arvestuses ka noorsportlased sünniaastaga 2000 ja nooremad.

Kokku osaleb karikavõistlustel ligi 500 kergejõustiklast 40-st klubist.

Eesti karikavõistlused algavad Lasnamäe kergejõustikuhallis pühapäeval kell 12:00.