Nool Eatoni lõpetamisest: arusaamatu, ta võinuks tõelist ajalugu teha

"Kui päris aus olen, siis üks jaburamaid uudiseid üldse, mida olen viimase paari aasta jooksul kuulnud, vähemalt spordivallas," tunnistas kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool Vikerraadio saates "Spordipühapäev". „Niivõrd heas vanuses sportlane lõpetab sellepärast ära, et ta naine enam ei viitsi sporti teha. Arusaamatu. Sa oled aastaid Ameerikas olnud Nike’i kergejõustikuplaanis, sa oled Nike’i põhipersoon Ameerikas ja lõpetad päeva pealt ära."

"Mees, kes võiks tõelist ajalugu teha. Kui vaatame, et läbi ajaloo on ainult kolm inimest suutnud neljadel olümpiamängudel võistelda ja ainult kaks sportlast on suutnud kahtedel olümpiamängudel võita kümnevõistluse," jätkas Nool. "Ashton Eatonil oleks ju kolme aasta pärast võimalik korrata olümpiavõitu, mis tähendaks kolmedel olümpiamängudel järjest võita, mis oleks fenomen, mida ilmselt ei ole keegi võimeline üle lööma. See on imelik."

Arutelu Eatoni lõpetamise teemal algab saatelõigus 15.30 ajal.