Olümpiavõitja: kergejõustiku maailmarekordite kustutamine on põhjendamatu

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF-i) president Sebastian Coe pressikonverentsil (Foto: Reuters/Scanpix)

Eelmise aasta alguses tuli ettepanekuga kõik rekordid tühistada ning pikendada dopingut kasutanud sportlaste standardkaristust kaheksale aastale välja Suurbritannia kergejõustikuliit (UKA).

"Usaldus spordi vastu on kümnendite madalaimas punktis ja puhtaid sportlasi on alt veetud," kommenteeris UKA juht Ed Warner toona. "Suurem läbipaistvus, karmimad sanktsioonid, pikemad võistluskeelud - ja isegi rekordite tühistamine - me peaks olema valmis tegema mis iganes, et taastada usaldus spordiala vastu."

Eile tegi rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) presidendile Sebastian Coe'le sarnase ettepaneku ka rahvusvahelise spordiajakirjanike liidu (AIPS) president Gianni Merlo.

„Maailmarekordite kustutamise idee on põhjendamatu ja vale,“ vahendab Reuters nüüd Bulgaaria Olümpiakomitee juhatusse kuuluva Kostadinova sõnu. „Kõrgendatud dopinguvastase võitluse meetmed ei peaks kaasa tooma kõige varem juhtunu eemaldamise.“

Lisaks oleks rekordite kustutamine Kostadinova arvates ebaaus neile sportlastele, kes jõudsid oma karjääri tippu dopinguvabalt.