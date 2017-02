Kergejõustiku talvistel Eesti meistrivõistlustel jagatakse välja 28 medalikomplekti

Eesti meistrivõistlustel jagatakse välja 28 medalikomplekti, mis on saanud uue kujunduse. (Foto: EKJL)

Laupäeval algavatel Eesti meistrivõistlustel jagatakse välja 28 medalikomplekti, mis on 2017. aastal saanud uue kujunduse.

60 m sprindis tulevad starti Ksenija Balta (Tallinna SS Kalev), Õilme Võro (KJK Lõunalõvi) ja Maarja Kalev (TÜ ASK). Põnevat duelli on oodata ka naiste 400 m jooksus Liis Roose (TÜ ASK) ja Helin Meieri (Nõmme KJK) vahel.

Meeste 400 m jooksu stardis on Tony Nõu (Audentese SK), Johannes Erm (Leksi44), vennad Jaak-Heinrich (Tartu SS Kalev) ja Erik Jagor (Audentese SK).

60 m sprindis püüavad Kaspar Mesila ja Richard Pulst (mõlemad Audentese SK) Marek Niidule (Saare KJK) korraliku lahingu anda.

Teivashüppes on üles antud hooaja edetabeli paremik – Robin Nool (SK Elite Sport), Sander Moldau (Rakvere ViKe), Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), Martin Paakspuu (KJK Lõunalõvi) ja Raul-Alar Haak (SK Elite Sport).

3000 m distantsil on oodata duelli maratoonar Roman Fosti (SS Sparta) ja Allar Lambi (TÜ ASK) vahel.

Lisaks uue kujunduse saanud medalitele on uuenduse läbi teinud ka Eesti meistrivõistluste võistlusnumbrid, mis kannavad tunnuslauset "Spordin puhtalt". Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi põhjendas: "Võtsime puhta spordi üleskutse võistlusnumbritel kasutusele eeldusel, et kõik meie võistlustel starti asuvad sportlased peavad lugu ausa mängu põhimõtetest spordis, austavad konkurente ja võistlusreegleid."

Võistluste algus Lasnamäe kergejõustikuhallis on laupäeval kell 15 ja pühapäeval kl 11. Täpne ajakava on siin.