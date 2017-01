Aasta algus avas registreerumise ümber Viljandi järve jooksule

Ümber Viljandi järve jooks (Foto: Maksim Tund)

Tänavu 88. korda peetavale jooksule ja kepikõnnile on oodata ligi 4000 osalejat ning esimene registreeruja oli end 2. jaanuari hommikul kella 10 juba veebilehel www.sportos.eu ka kirja pannud.

Esimene registreerimisvoor kestab 14. veebruarini ning selle kuupäevani maksab stardikoht täiskasvanutele kümme eurot ning alla 18-aastastele ja üle 60-aastastele seitse eurot. Kepikõnnile pääsemiseks saab kuni veebruari keskpaigani end kirja panna viie euro eest. Registreeruda saab kas jooksu ametlikul kodulehel www.viljandijarvejooks.ee või veebikeskkonnas www.sportos.eu.

Kevade hakul saadavad korraldajad kutse ning tasuta pääsme saabuvale jooksule kõigile neile meestele, kes on lõpetanud aastate jooksul vähemalt 40 jooksu ning neile naistele, kes on finišeerinud vähemalt 20-l jooksul.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti kõige vanem rahvaspordiüritus, mida peetakse 1928. aastast. Mullu registreerus jooksule ja kepikõnnile üle 3700 osaleja. Koos 30. aprillil Viljandi staadionil jooksnud lastega osales Viljandi suurimal spordipeol üle 4500 inimese.

Ümber Viljandi järve jooksu põhireeglid on alates esimesest jooksust püsinud muutumatuna. See tähendab, et rajavalik on vaba ning kohustuslik on ületada vaid kaks distantsile jäävad silda, millest esimene on Orikal ja teine Köstis. Samuti on enam kui kaks aastakümmet olnud kindel ka jooksu aeg, mis on 1. mail algusega kell 12.