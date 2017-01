Kaur Kivistik võtab sihikule MM-i normatiivi

Kaur Kivistik (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti praegune parim takistusjooksja Kaur Kivistik viibib niiöelda treeninglaagris Saaremaal, kus on vaatamata külmale siiski soojem kui mandril ning eelistab sisetingimustes harjutamisele joosta väljas ka talvel.

Sel nädalal võis Kivistikku näha jooksmas Kuressaare tervisepargis. Lumi ja külm teda väga ei heiduta, kuigi ka Saaremaal näitas kolmapäeval-neljapäeval termomeeter -11 ja täna hommikul -16 kraadi külma. Tugeva tuule tõttu võimenes reaalselt tajutav temperatuur nädala keskel aga -20 kraadini.

"Loodan, et nüüd sula ei tule, sest muidu muutuvad jooksukohad kohe jäiseks ja siis on raske väljas joosta. Samuti tugev tuul ja tuisk on ebameeldivad, aga pole siin Eesti tingimustes talvelgi häda midagi," ütles Kivistik ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele.

Välislaagrisse plaanib Kaur Kivistik minna alles märtsi alguses. Kuhu täpselt ja kui kauaks, seda ta veel ei tea, aga jaanuari kuu jooksul üritab selgusele saada. "Talvel mulle sisetingimustes võistelda ega treenida ei meeldi. Seega põhirõhk on suvistel võistlustel," sõnas Kivistik. Suvel on tema peamised eesmärgid MM Londonis, universiaad Taiwanis, Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused Soomes ja samuti Eesti meistrivõistlused.

"Muidugi tuleb joosta ära MM norm 8.32, mis oleks ka minu isiklik rekord. Ega väiksemaid eesmärke ei saagi seada. Praegu on läinud kõik plaanipäraselt ja kõige olulisem on tervis korras hoida," rõhutas Kivistik, kes eelmisel hooajal oli kolm kuud vigastusega kimpus. Sel aastal on tema põhirõhk hoida ennast tervena ja eelmiste hooaegade vigasid vältida.