Lõuna-Aafrikasse laagrisse lendav Balta pole kindel, kas ta sise-EM-il osaleb

Eelmisel nädalal teist korda Eesti aasta naissportlaseks valitud kaugushüppaja Ksenija Balta lendab täna laagrisse Lõuna-Aafrika Vabariigis asuvasse Potchefstroomi, kuhu ta jääb kuni 29. jaanuarini.

„Ma tunnen, et mul on mingit vaheldust vaja,“ kommenteeris Balta ERR-ile kauge lennu tagamaid. „Tavaliselt ma niimoodi laagrisse ei kipu, lähen alles siis, kui ma tunnen, et tahan minna. See aasta on selline, et teen ühe välislaagri ja eks siis näis.“

„Kindlasti on seal mõnusam joosta pikemaid lõike, mida ma siin sisehallis pole saanud teha,“ tõi eestlanna välja sooja Lõuna-Aafrika plusse. „Kindel on ka see, et soojas kliimas on kõike parem teha. Su keha on sisuliselt kohe treeninguteks valmis, soojendused on lühemad ja eks energiakulu on ka mingil määral väiksem. Lihastele üleüldiselt on soe kõvasti parem. Seal on päris hea jõudu arendada, kindlasti on seal hea ka hüppeid arendada. Need kaks asja on need, millele põhirõhk läheb.“

3.-5. märtsini toimub Serbia pealinnas Belgradis kergejõustiku sise-EM, kuid Balta pole veel otsustanud, kas ta seal osaleb. „Me mõtleme selles osas ka,“ sõnas ta. Mis seal plussiks ja miinuseks on? „Pluss on loomulikult see, et sise-EM-il on võimalik võidelda väga kõrgete kohtade nimel.“

„Miinusena tooksin välja selle, et kui ma ajan ennast selleks võistluseks väga heasse vormi, ei pruugi mul suvesse jääda nii-öelda linnukest, mida välja lasta," tõdes Balta. "See võib olla minu jaoks miinuseks, sest suvel on MM ja seal tahaks ikkagi hea olla.“