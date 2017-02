Kergejõustikuliidust lahkuv Marko Aleksejev: minu asemele on vaja erksamat tüüpi

Marko Aleksejev (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Igal ametil on oma aeg. Olin sellel kohal peaaegu viis aastat – olümpiatsükkel ja natuke peale. Arvan, et see ongi normaalne pikkus. Tundsin juba pikemat aega, et siin võiks olla mõni erksam tüüp," rääkis endine kõrgushüppaja Marko Aleksejev, vahendab Eesti Päevaleht.

Tema jutust kumab ka läbi, et sportlaste ja klubide ootused saavutusspordi juhile on suured, kohati ebarealistlikud, ja üsna tihti ei ole võimalik kõiki rahuldavalt tegutseda. Samasugune jutt jäi õhku ka pärast Aleksejevi eelkäija Aivo Normaku lahkumist – tegemist on otsekui piksevardaga, mille abil paljud kergejõustiklased ja treenerid end maandavad.

Ta kinnitab, et ei lahku ametist kibeda meele ja halbade mälestustega.

Tema ülesanded on esialgu ära jagatud sekretariaadi töötajate vahel. Ilmselt lükkub ametikoha täitmiseks korraldatav konkurss kevadesse, kui alaliidu presidendi valimised on ära olnud.