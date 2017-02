Ksenija Balta lootis täna Eesti rekordi püstitamist

"Sisimas lootsin, et võiks uus Eesti rekord tulla. Mitte väga suurelt üle lüüa, aga ühe-kahe sajandikuga...," sõnas Balta intervjuus Vikerraadiole. "Kahjuks start natuke ebaõnnestus ja natuke uimasust oli. Aga kuuekümnes on ikkagi särts väga tähtis. See annab heale jooksule aluse."

Martin Kutmani mälestusvõistlustega võrreldes parandas Balta siiski aega ühe sajandiku võrra. "Kõik läks mingil määral plaanipäraselt ja tegelikult on vorm võrreldes Kutmaniga parem. Kutmanil tuli mul väga hea start välja ja kuna siin tuli nigel kogu stardiosa, siis ühe sajandikuga parem tulemus näitab, et minus on tunduvalt rohkem sees."

Sise Euroopa meistrivõistlustele läheb Balta olukorras, kus pole kaugushüpet proovinudki. "Me natuke eksperimenteerime uusi asju ettevalmistuse poolest enne võistlusi. Et vaadata, kas see sobib mulle või ei sobi just füüsilises plaanis. Euroopa meistrivõistlused on selleks õige koht, kus proovida, katsetada ja siis on suveks pilt selge, kuidas üht või teist asja teha."