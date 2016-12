VIDEO | Meenuta Ksenija Balta ilusale tagasitulekule eelnenud ränkraskeid aastaid

Kaugushüppaja Ksenija Balta saavutas Rio olümpiamängudel kuuenda koha (Foto: Reuters/Scanpix)

2009. aastal tõi Baltale aasta naissportlase valimisel esikoha Torinos saavutatud Euroopa sisemeistrivõistluste kuldmedal. Järgmisel hooajal püstitas Balta Tallinnas tulemusega 6.87 uue, seni kehtiva Eesti välisrekordi. Seejärel hakkas Baltat kimbutama parema põlve vigastus ning enne pikale võistluspausile minekut võistles Balta viimane kord 2011. aasta 19. veebruaril Tallinnas.

2012. aasta 10. veebruaril opereeris doktor Ilkka Tulikoura Helsingis eestlanna paremat põlve. Pärast lõikuslaual käimist tegi Balta põlvele päevas 5-7 tundi erialalisi harjutusi, millele lisandusid ka rutiinsed jooksuimitatsioonid basseinis. Karkudest vabanes Balta alles sama aasta mais, mistõttu jäid tal vahele ka Londoni olümpiamängud. 2013. aasta veebruaris soovitas dr. Tulikoura Baltal keskenduda jooksudistantsidele ning kaugushüppes mitte kaasa teha, kerget hüppetrenni võis eestlanna tegema hakata alles sama aasta sügisel.

2014. aasta mai lõpus püstitas Balta 100 meetri jooksus Eesti rekordi ning pidi pärast kolme ja poole aasta pikkust pausi taas kaugushüppevõistlusel osalema, kuid tõdes juulis, et polnud selleks veel piisavalt valmis ning lükkas tagasituleku edasi.

Õnnelik hetk saabus viimaks 2015. aasta 14. juunil, kui Balta võitis tulemusega 6.51 esikoha Tartus toimunud Eesti klubide karikavõistlusel. "Jään väga rahule ja tulemus polnud sellel võistlusel kõige tähtsam," ütles Balta toonaste võistluste järel ETV spordisaatele. Oma meelisalal Balta kergejõustiku MM-i normi ei täitnud, kuid sai rahvusvaheliselt kergejõustikuliidult kutse osaleda Pekingis 100 meetri jooksus, millest ta aga loobus.

"See on tema kõrvalala ja Pekingisse ta ei lähe," ütles Balta treener Andrei Nazarov ERR-i spordiportaalile 2015. aasta augustis. "Tal tuli üks 100 meetri jooks hooaja jooksul välja, mis oli lihtsalt vormi testimiseks, eesmärk oli ikkagi kaugushüpe.“

2016. aasta veebruari alguses täitis Balta Tartus toimunud Martin Kutmani mälestusvõistlustel Rio de Janeiro olümpianormi (6.70), nädal hiljem ületas Balta Rootsis toimunud võistlusel ühe sentimeetriga Portlandi sise-MM-i normi (6.75). Seal jäi Balta laeks 6.60, mis andis talle seitsmenda koha – kuid tagasitulek tiitlivõistlustele oli sellega tehtud.

Selle aasta suvel toimunud Amsterdami EM-il jäi Balta valusal moel medalita. Lisaks talle hüppas 6.65 ka Malaika Mihambo, kuid Saksamaa esindaja hüppas oma paremuselt teisel katsel Baltast kaks sentimeetrit kaugemale, mistõttu võitis pronksmedali tema.

Ettevalmistus Rio olümpiahooajaks oli erinev viimaste aastate jooksul harjumuspäraseks saanust. „See oli otsimine tundmatuses, sest Ksenija polnud viiel aastal rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud,“ sõnas Andrei Nazarov oktoobris ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

„Pidime usaldama sisetunnet, et nii võiks olla õige treenida. Ksenija 36-meetrine hoojooks läks väga kiireks ja head hüpet oli tehniliselt raskem sooritada. EM-i ja olümpia vahel tegime kolm hüppetehnika treeningut.” „Proovisin jälle neid harjutusi, mida pärast põlveoperatsiooni polnud seni julgenud teha,“ lisas Balta. „Millal siis veel riskida, kui mitte enne olümpiamänge!”

Rio de Janeiros hüppas Balta oma hooaja tippmargi 6.79, mis andis talle kuuenda koha, aasta lõpetasid Teemantliiga etapid Pariisis (6.75; kolmas koht) ning Zürichis (6.63; neljas koht). "Ma olen hooajaga väga rahul ja hinde paneks "viis pluss"," ütles Balta septembris intervjuus ETV spordiuudistele.

Balta tagasitulek on olnud ilus, kuid sellega tema eesmärgid veel täidetud ei ole. "Võttis alles aega. Kõigest seitse aastat. Ma loodan, et teen sellesama numbri järgmisel aastal ka tulemuseks," vihjas Balta teisipäeva õhtul Nordea kontserdimajas aasta naissportlase auhinda vastu võttes soovile püüda kinni seitsme meetri piir. "Ei ole tähtis, palju kordi sa kukud. Tähtis on, et sa tõused alati püsti."