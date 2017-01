Dopingupatuse tõttu medalile tõusev britt: me väärime eraldi medalitseremooniat

Jo Pavey (Foto: Reuters/Scanpix)

2014. aastal Zürichis läbi aegade vanima naisena Euroopa meistritiitli võitnud Briti pikamaajooksja Jo Pavey pöördus Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) poole palvega austada tänavusel MM-il medalitseremooniaga neid Suurbritannia sportlasi, kes on järeltestimistel dopinguga vahele jäänud venelaste tõttu medalile tõusnud.

Seejuures Pavey enda loos polegi tegu Venemaa sportlasega. Nimelt lõpetas ta algselt 2007. aasta MM-il 10 000 m jooksus neljandana, ent teisena finišijoone ületanud türklanna Elvan Abeylegesse jäi 2015. aasta suvel järeltestimises vahele, seega tõuseb pronksile Pavey.

Venelaste põrumise järel peaks aga brittidest koha võrra tõusma Jessica Ennis-Hill, Goldie Sayers ja 4x400 m jooksu teatemeeskond. Ennis-Hill võitis 2011. aasta MM-il hõbeda, kuid kullanaine Tatjana Tšernosova jäi dopingu tõttu medalist ilma. Nii teatemeeskond kui Sayers olid 2008. aasta Pekingi olümpial neljandad, kuid tõusevad nüüd pronksile – Venemaa teatenelikust põrus järeltestimisel dopinguga Deniss Aleksejev, naiste odaviskes jäi keelatud ainete tarvitamisega vahele hõbeda võitnud Maria Abakumova, seega tõuseb hõbedale sakslanna Christina Obergföll ja pronksile Sayers.

Tänavused maailmameistrivõistlused toimuvad Londonis ja Pavey arvates oleks see ilus žest, kui neile sportlastele korraldataks medalitseremoonia. "Oleks tore, kui meil oleks see hetk 50 000 inimese ees olümpiastaadionil. See oleks väga eriline. Muidugi tekitab 2007. aasta MM-i medali saamine vastakaid emotsioone, sest jäin Osakas sellest erilisest hetkest ilma, aga seetõttu olekski tore, kui saaksin selle hetke nüüd Londonis," selgitas 43-aastane Pavey.

Briti kergejõustikuliit on sel teemal IAAF-iga suhelnud, kuid väidetavalt eelistaks IAAF, kui selline medalitseremoonia leiaks aset juulis Londoni olümpiastaadionil peetaval Teemantliiga etpail, mitte aga MM-il.

Ennis-Hilli juhendanud Toni Minichiello oli Pavey idee poolt, kuid leidis, et see peaks puudutama kogu maailma, mitte ainult Suurbritannia sportlasi. "Oleks muidugi tore, kui Jess saaks 2011. aasta MM-kulla kodupubliku ees kaela, aga soovitaksin omalt poolt IAAF-ile, et kaasama peaks kogu maailma," sõnas ta. "Teeme sellest ülemaailmse tulemuste parandamise!"