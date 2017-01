Usain Bolt jäi Nesta Carteri positiivse dopinguproovi tõttu ühest OM-kullast ilma

Lasnamäe kergejõustikuhallis peetavate Balti noorte mitmevõistluse meistrivõistluste avapäeva järel juhib meesjuunioride arvestuses Eesti koondis, kes on kogunud 9311 punkti, järgnevad Leedu noormehed 9041 punktiga ning Läti U-20 koondisel on avapäeva järel koos 8259 punkti. U-18 noormeeste arvestuses on liidrikohal Läti (7716 punkti), järgneb Leedu (7468) ning meie noormehed on kogunud 7372 punkti.