Johannes Erm ületas Rasmus Mägile kuulunud juunioride Eesti rekordi

Kergejõustiku talvistel Eesti karikavõistlustel sündisid paremad tulemused sprindialadel, kui noor kümnevõistleja Johannes Erm püstitas 300 meetri jooksus Eesti juunioride rekordi.

Uue rekordi jooksis Johannes Erm Lasnamäe kergejõustikuhallis, läbides poolteist ringi ehk 300 meetrit 34,28 sekundiga. Viimased kuus aastat Rasmus Mägile kuulunud juunioride Eesti rekord paranes 35 sajandiku võrra.

"Rekord oli juba sügisest saadik eesmärk. Hommikul tundus, et ei ole väga kiirust, proovistardid ka palju ei lubanud, aga jooks ise oli täiesti perfektne," analüüsis Erm ETV spordisaatele antud kommentaaris.

60 meetri jooksu võitis isikliku rekordiga 6,84 Kaspar Mesila. Eelmisest, nädal aega tagasi joostud, rekordist kärpis ta ühe sajandiku.

"Oli üllatav, sest start oli päris vilets. Parandamisruumi on palju just stardi arvelt, sest lõppkiirus oli päris hea ja alla 6,80 tahaks ikka ära joosta," arvas Mesila.

Naiste 60 meetri jooksus kordas isiklikku rekordit 7,56 Õilme Võro, kes on jooksurajal tagasi ligi aastase võistluspausi järel.

"Kui eelmisel aastal samal võistlusel ma jooksin 7,57, mis oli eelmisel aastal minu tipptulemus ja ma tundsin, et ma andsin endast kõik. Aga tänane jooks, see 7,56, kuna start oli nii kehv, siis ma tunnen, et hästi palju on veel sees," arvas sprinter.

Tõkkesprindis sel talvel juba kolmandat korda isiklikku rekordit parandanud Kreete Verlin jooksis võiduajaks 8,48, millega tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis 8. kohale.

"Oleks tahtnud kohe esimese stardi teha 8,40 sisse, aga ma olen õnnelik, et vähemalt seegi aeg tuli. Kui 8,30 sisse sel hooajal ära joosta, siis ma olen väga õnnelik, kuna EM-norm on 8,24. See vist veel jääb natukene kaugeks, aga ei tea kunagi, mis juhtuda võib," lootis Verlin.

Meeste 60 meetri tõkkejooksu võitis Keiso Pedriks 8,07-ga. Kaugushüppe võitja Henrik Kutberg sai parimal katsel kirja 7.54. Kaks alavõitu saanud Merilyn Uudmäe hüppas kaugust 6.03 ja kolmikut 13.19. Teivashüppes ületas Margit Kalk kõrguse 4.05.